Macy Gray s'apprête à sortir son nouvel album

Macy Gray a dévoilé lors d'un entretien accordé à Billboard qu'elle préparait la sortie prochaine de son 10ème album studio intitulé "Ruby".

La chanteuse américaine à confié à Billboard que "Ruby" sortira à l'automne et qu'il est très R&B.

"Il a un son magnifique. Il fusionne toutes sortes de styles. On a mélangé de nombreux instruments live à des samples. On s'est éclaté. Mais il est vraiment différent. (...) Il est très pop avec un côté brut, crasseux et sale", a ajouté la diva.

Elle a par ailleurs révélé qu'un clip allait être présenté dès la fin du mois. L'acteur Evan Ross (fils de Diana) y campera le premier rôle.



Elle assurera la promotion de "Ruby" avec une tournée. Macy Gray a expliqué à Billboard qu'elle allait débuter par quelques dates à New York et Washington avant de tourner ailleurs aux Etats-Unis d'août à septembre, puis en Europe en octobre et novembre.



Macy Gray a publié son tout premier LP, "On How Life Is", en 1999. Elle s'est illustrée aux Grammy Awards avec le titre "I Try" figurant sur cet album. En 2016, son dernier album en date, intitulé "Stripped", était plus jazzy que les précédents.