"Ma Rainey", le rôle-testament de l'acteur afro-américain Chadwick Boseman

Le film, signé George C. Wolfe, qui sera en ligne le 18 décembre, est une adaptation d'une pièce du dramaturge américain August Wilson.

Chadwick Boseman y joue Levee, un jeune trompettiste noir et idéaliste, qui souhaite percer dans un Chicago des années 1920, où la production musicale est aux mains des Blancs.

Cette "mère du blues" est incarnée par Viola Davis, oscarisée en 2017 pour un second rôle dans "Fences" de Denzel Washington, déjà une adaptation de Wilson.

Dans le film, personne n'est dupe : les égards réservés à la diva, accueillie en majesté avec ses robes fleuries et ses dents en or, ne tiennent que parce que ses chansons peuvent rapporter gros. "Si tu es noir et que tu peux rapporter de l'argent, alors tout va bien avec eux. Mais sinon, tu es un moins que rien", constate-t-elle.