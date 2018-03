Luis Fonsi et Demi Lovato : un milliard de vues pour leur clip "Échame La Culpa"

Le clip de la chanson "Échame La Culpa", du duo formé par Demi Lovato et Luis Fonsi, rejoint le cercle fermé des vidéos à plus d'1 milliard de vues sur YouTube en à peine quatre mois.

La pop star américaine et l'artiste portoricain à l'origine de "Despacito" ont exprimé leur gratitude sur les réseaux sociaux.

"Échame La Culpa" est sorti au mois de novembre, suivi ce mois-ci d'un remix en anglais appelé "Not on Me".



Fonsi semble doué pour transformer ses vidéos en or. L'été dernier, son hit "Despacito" et devenu le clip le plus regardé de tous les temps sur YouTube. Il cumule actuellement 4,9 milliards de vues.