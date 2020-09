Ludwig Göransson, compositeur prodige derrière la BO de "Tenet"

Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, si vous avez vu les films "Black Panther" ou "Tenet", vous avez déjà entendu ses compositions.

A 36 ans, Ludwig Göransson est le nouveau compositeur/producteur préféré d’Hollywood. Ses bandes originales pour "Black Panther" et "Tenet" sont déjà cultes, au même titre que celles des plus grands compositeurs de musiques de films comme Hans Zimmer ou John Williams.

Le travail du jeune compositeur suédois pour la BO de "Tenet" a récemment été salué par la critique. Pouvoir travailler sur la BO d’un film de Christopher Nolan est un véritable tremplin pour ce jeune compositeur qui avait déjà fait ses preuves. En effet, cela fait 15 ans que le réalisateur Christopher Nolan a l’habitude de collaborer avec le compositeur Hans Zimmer pour la plupart de ses films ("The Dark Night", "Inception", "Interstellar"…). Les habitudes du réalisateur ont été bousculées pour une raison d’agenda : Hans Zimmer était déjà occupé à travailler sur le prochain film de Denis Villeneuve et n’a donc pas pu s’occuper de "Tenet".

Ce que John Williams a créé pour Star Wars était probablement la meilleure musique de film là-bas – du moins, la musique de film la plus connue et me souviens d’avoir regardé des films quand j’étais enfant et de l’impact que les visuels et la musique avaient sur moi.

C’est donc vers Ludwig Göransson que le réalisateur s’est tourné. Le compositeur suédois s’est récemment fait remarquer pour sa collaboration avec Childish Gambino et ses compositions pour "Black Panther" pour lequel il a reçu un Oscar, "Creed" ou encore "The Mandalorian". C’est dans l’une des meilleures écoles des Etats-Unis que Ludwig Göransson s’est formé. Il a suivi l’USC Thornton Screen Scoring Program de l’Université de Californie de Sud. L’histoire raconte que le jeune suédois a choisi de rejoindre cette école après avoir cherché "meilleure école pour réaliser des BO de films" sur Google.

La bande originale de "Tenet" est disponible à l’écoute sur Spotify. Que vous ayez vu/aimé le film ou non, jetez-y une oreille et jugez par vous-même le talent de ce jeune compositeur dont on n’a pas fini d’entendre parler.

Funny Fact : Aviez-vous remarqué que le compositeur suédois porte le même prénom que Beethoven ? Un Hasard? On ne le pense pas!