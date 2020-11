Lou Tavano, Camille Bertault, Mélanie Dahan, des chanteuses qui s'éloignent des canons

Loin des standards qui les ont bercées, Mélanie Dahan, Camille Bertault et Lou Tavano incarnent une famille de plus en plus nombreuse de chanteuses de jazz françaises qui s'épanouissent dans d'autres directions: folk, pop-folk, bossa, chanson française.

Lou Tavano est Française aux racines bretonne et italienne, dont le pianiste, arrangeur et compagnon est Ecossais par sa mère, qui revendique un jazz européen. "C'est plutôt une urgence personnelle, ça m'a toujours ennuyé de chanter des morceaux des autres et j'avais besoin d'écrire. J'ai commencé par les standards mais déjà, à l'époque, je faisais énormément attention à les choisir. J'ai toujours eu par exemple un problème avec les standards légers, j'ai besoin qu'il y ait une profondeur en plus qui m'ébranle", confie Lou Tavano. Son nouvel album, "Uncertain Weather", paru au début de la crise sanitaire, laisse apparaître des influences celtes, des teintes folk et folk-rock prononcées avec parfois une dimension classique et symphonique.