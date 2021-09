"Lost in Playlists", le premier single original de Twin Toes, inspiré des playlists Spotify

Avez-vous déjà jeté un œil aux noms des playlists de Spotify ? “Wake up and smell the coffee”, “In the arms of a woman”, “Lost in The Woods”, "Hawaiian dreams"… Le duo bruxellois Twin Toes a décidé de s’en inspirer pour composer le premier single "Lost in Playlists". Défi réussi !

Ecrire une chanson à partir de noms de playlists Spotify, c’est le défi original que s’est lancé le tout nouveau duo d’indie pop bruxellois "Twin Toes". Ce groupe composé d’Antoine Chance et de Nicolas Mouquet voulait sortir un premier single original pour marquer le coup : "On s’est rendu compte que si on mettait plusieurs noms de playlists les uns à la suite des autres, on pouvait construire des phrases et raconter une histoire" explique Antoine Geluck.

Un défi original dont le résultat est empreint de poésie, aussi bien dans les paroles que dans le clip. Le duo s’est en effet amusé à reproduire à leur façon, les visuels officiels de chacune des 33 playlists citées dans la chanson. Pour admirer la comparaison entre les vrais visuels et ceux revisités par Twin Toes dans leur clip, nous vous invitons à visionner le making-of ci-dessous. On vous laisse imaginer le travail de titan que cela a dû demander…

"C’était un sacré puzzle, mais on pense avoir réussi à écrire une chanson poétique à partir de quelque chose qu’il ne l’est pas forcément à la base. “Lost in Playlists” n’est pas qu’une idée marketing, la chanson raconte un chagrin d’amour qu’on essayerait de noyer dans la musique, en se perdant à travers toutes ces playlists Spotify. Passant d’une émotion à une autre, d’un mood à un autre… " confie Nicolas Mouquet.

Faire découvrir sa musique, c’est compliqué c’est vrai. C’est un peu la jungle, surtout aujourd’hui avec le nombre de tracks qui sortent par jour.

Ecrire cette chanson, c’est aussi un moyen original d’attirer l’attention : "C’est sûr qu’on essaye d’attirer l’attention avec cette idée d’écrire des paroles à partir de noms de playlists. Mais c’est surtout du second degré, on a cherché à faire quelque chose de poétique en jouant avec les codes actuels. On aime bien utiliser ce genre de contraintes, ça nous emmène dans des endroits où on n’aurait pas forcément été et ça c’est cool !"

Mais au fond, comment Spotify choisit les chansons qui composent ses playlists ? Est-ce une question d’algorithmes ? Pas du tout, nous explique les attachés de presse de Twin Toes : "Via la plateforme Spotify for Artists, les artistes et les labels peuvent “pitcher” leur prochaine sortie aux éditeurs Spotify qui décideront ensuite de si le morceau peut convenir à une ou plusieurs de leurs playlists. Et donc, pas d’algorithme pour ces Editorial Playlists qui sont créées à la main, à la différence des Algorithmic Playlists créées par des ordinateurs." Sachant qu’il y a environ 60.000 nouvelles chansons qui sortent chaque jour sur Spotify, autant dire que les places dans les playlists sont chères ! On espère en tout cas que l’originalité et la poésie de ce morceau feront la différence pour Twin Toes.

D’ailleurs, si le duo bruxellois avait le choix de pouvoir se retrouver dans une playlist Spotify, ce serait laquelle ? "Ce serait un miracle de se retrouver dans les 33 playlists que nous avons parodiées. Mais ce serait tout aussi extraordinaire de se retrouver dans notre refrain : ' Lost in The Woods - Drifting Apart - Walk like a Bad Ass - My life is a movie'." Rien ne vous empêche en tout cas d'intégrer ce titre dans vos propres playlists sur le géant du streaming musical. C'est même plutôt conseillé si vous souhaitez donner un coup de pouce à Twin Toes!

Pour découvrir le groupe Twin Toes sur scène : rendez-vous ce mardi aux Nuits Botanique en première partie de Yelle ou le samedi 2 octobre au Festival FrancoFaune.