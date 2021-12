LOST & FOUND : l'opéra sans crier gare

Lost & Found c'est sans doute le projet le plus fou de cette édition 2021 d'Europalia Trains & Tracks. Cette première semaine de décembre, une curieuse boîte en verre trône dans le hall de la Gare Centrale de Bruxelles. A l’intérieur, la compositrice Annelies Van Parys crée une partition d’opéra en direct et la librettiste Gaea Schoeters écrit une histoire basée sur les anecdotes des voyageurs. Le résultat est interprété tous les jours à 17h. Une expérience participative menée par Muziektheater Transparant et le collectif Casco Phil.

8 images Le cube de Lost & Found - Gare Centrale de Bruxelles - 2021 © Xavier Ess Le cube de Lost & Found - Gare Centrale de Bruxelles - 2021 © Xavier Ess

8 images La compositrice Annelies Van Parys - Lost & Found - 11/2021 © Frank Emmers La librettiste Gaea Schoeters - Lost & Found - 11/2021 © Frank Emmers

Un mini opéra en direct Un des thèmes d'Europalia Trains & Tracks est le mouvement. Les trains et les gares sont le théâtre quotidien d'histoires engendrées par le flux des voyageurs et les événements petits et grands qui s'y déroulent. Des rencontres fortuites, des objets oubliés, des séparations déchirantes... Comment participer ? Jusqu'au 03 décembre, chacun.e peut déposer son histoire dans la boîte à lettre jaune dans le hall de départ ou l'envoyer via info@transparant.be. Chaque mini-opéra d'environ 5 minutes est joué entre 17 h et 18 h 30 par 8 musiciens de l’orchestre de chambre de Casco Phil et 5 chanteurs du Ballet de l'Opéra de Flandre et de l'Académie internationale d'Opéra. La totalité est interprétée sous le direction de Benjamin Haemhouts et mise en scène le vendredi à 20 heures. L'expérience a déjà eu lieu à la Gare Centrale d'Anvers; la librettiste Gaea Schoeters nous a confié ses impressions.

Le voyage : une aventure quotidienne Première surprise pour Gaea Schoeters, les mini représentations quotidiennes attirent tous les publics. Certain.e.s reviennent chaque jour et ce ne sont pas seulement des fans d'opéra. Que racontent les voyageur.euse.s ? des histoires personnelles ou des sujets d'intérêt plus général. Gaea Schoeters en choisi une comme fil rouge et intègre d'autres personnages de jour en jour. Une histoire d'amour sous l'oeil de trois voyageurs pour Anvers, le voyage d'un réfugié sans papiers vers l'Allemagne pour Bruxelles. Certaines anecdotes sont touchantes, comme ce violon oublié dans un train et ramené à la maman du propriétaire, un fils décédé depuis. Le retour du violon lui redonne foi en la vie, confie-t-elle. A Bruxelles, Gaea Schoeters constate que les préoccupations sont plus sombres qu'à Anvers : l'écologie et la cohabitation des communautés sont beaucoup commentés.

8 images Anvers Gare Centrale - Lost & Found - 11/2021 © Frank Emmers

Sortir l'opéra des théâtres le collectif Casco Phil travaille à démocratiser la musique classique, la "grande" musique. Gaea Schoeters a la même ambition d'amener un type de musique spécifique dans un environnement inhabituel. Selon elle, l’opéra est accessible à tout le monde par les grands thèmes, les émotions claires dont il parle, mais on doit pouvoir le rencontrer dans un environnement moins impressionnant qu’une salle d’opéra. Et ça fonctionne. Dans une gare, dès qu’un chanteur commence à chanter, ça touche les gens, dit-elle, peut-être d’une manière plus authentique que le public de connaisseurs qui juge plutôt la qualité de l’interprète. De la même manière, on pense que la musique classique contemporaine est trop difficile pour le grand public, mais s'il ne s'attend pas à entendre de la musique tonale, comme un opéra de Mozart par exemple, Gaea Schoeters constate que le public est réceptif. L'heure de pointe Interpréter un opéra sans l'acoustique parfaite d'une salle, c'est un vrai challenge. Tout comme écrire et composer dans le brouhaha et les annonces d'un hall de gare. Au calme, Annelies Van Parys compose en moyenne 45 secondes de musique par jour... on est loin des 5 minutes indispensables à l'aventure Lost & Found.

8 images Anvers Gare Centrale - Lost & Found - le chef d'orchestre Benjamin Haemhouts - 11/2021 © Frank Emmers

En pratique : LOST & FOUND - Casco Phil 29 novembre au 03 décembre à la Gare Centrale - Bruxelles Musiciens et des chanteurs en direct : - mini-opéra tous les jours entre 17 h et 18 h 30 - composition finale de 30 minutes le vendredi 03 décembre à 20 heures