“London’s Burning - Sur les traces du punk avec Campino” sur Arte

Le leader de la formation allemande “Die Toten Hosen” retrace l’itinéraire du mouvement punk, de Londres à New York en passant par Düsseldorf.

“Die Toten Hosen” est un groupe punk allemand né en 1982 à Düsseldorf. La formation, toujours en activité et très reconnue outre-Rhin, a véritablement amené le mouvement punk en Allemagne. C’est le chanteur, Campino, qui a vu l’explosion de cette musique anti-conformiste et anarchiste, lors d’un voyage à Londres quelques années plus tôt. Des concerts gratuits de leur début à légende du punk allemand, “Die Toten Hosen” se servent désormais de leur notoriété pour faire passer des messages de paix. Pour Arte, le quinquagénaire est retourné dans la capitale britannique pour partir sur les traces du punk.

Dans les années 70, la Grande-Bretagne est en train de sombrer politiquement et économiquement et cela se répercute sur les citoyens. A cette époque, seuls trois jours d’électricité par semaine sont autorisés, les morts ne sont plus enterrés, les émeutes syndicales sont récurrentes. Les jeunes commencent à se rebeller et accoucheront du mouvement musical protestataire. En Allemagne, malgré une apparente paix extérieure, l’intérieur du pays est animé par les tensions. De son côté, la France abandonne la guillotine et s’offre l’air le plus propre de l’ère industrielle avec les centrales nucléaires. Toute une époque.

Campino s’est rendu dans trois hauts lieux du punk : New York, Londres et Düsseldorf à la rencontre de ceux qui ont contribué à l’émergence du mouvement tels Tony James, Charlie Harper, Viv Albertine, Julien Temple ou Bob Geldof. Tous ces acteurs du punk prouvent encore une fois que le genre musical était une forme d’expression d’un ras-le-bol de la jeune génération qui souhaitait faire réagir par son intermédiaire. Et faire réagir, ça voulait bien-sûr dire choquer et marquer les esprits avec des tenues extravagantes, des paroles trash, des débordements et de l’excès. Plus que n’importe quel style musical, le punk est politique et témoin d’une époque instable politiquement.

Regarder “London’s Burning - Sur les traces du punk avec Campino” (2016) de Hannes Rossacher et Simon Witter sur Arte.