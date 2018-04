"Lohengrin" sur Arte : quand le romantisme épouse la modernité

La première de l’oeuvre de Richard Wagner mise en scène par Olivier Py au Théâtre Royal de la Monnaie est à revoir sur Arte.

Le metteur en scène Olivier Py s’allie à nouveau avec la Monnaie pour s’attaquer cette fois au sixième opéra de Richard Wagner. Composé en 1845 et joué pour la première fois en 1850 à Weimar, “Lohengrin” apparaît comme une oeuvre profondément moderne qui bouscule l’ordre établi de l’époque. Cet opéra romantique en trois actes basé sur la légende médiéval du chevalier au cygne évoque le destin d’une jeune princesse du nom d’Elsa, accusée du meurtre de son frère. Un chevalier qu’elle a vu dans un rêve apparaît pour la laver des accusations. L’oeuvre de Wagner est un hybride entre le romantisme et la modernité, elle a beaucoup fait parler d’elle déjà à l’époque et s’inscrit dans son temps révolutionnaire. Richard Wagner avait aussi à coeur avec Lohengrin de rendre l’opéra plus accessible, en y insérant des références inscrites dans la culture populaire.

Après Hamlet et Les Huguenots, Olivier Py revient à La Monnaie pour mettre en scène l’oeuvre si particulière et révolutionnaire de Wagner. Epaulé par le directeur musical de la Monnaie, Alain Altinoglu, le metteur en scène est face à un défi de taille : rendre palpable le côté novateur et l’aspect politique de Lohengrin. Filmée par Christian Leblé pour Arte, il est possible de voir la première représentation ci-dessous et d’aller assister à une représentation jusqu’au 6 mai au Théâtre Royal de la Monnaie (Bruxelles).