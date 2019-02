"Live From the Astroturf": le film/concert événement d'Alice Cooper bientôt projeté

Ce documentaire/concert raconte l'histoire d'un fan de la première heure d'Alice Cooper qui réussit à convaincre son groupe préféré de se reformer en 2015 pour livrer un concert exceptionnel dans son magasin de disques du Texas. La bande-annonce de ce film vient de paraître, en amont de la présentation du film lors d'un festival américain en avril.

On doit le film "Live from the Astroturf, Alice Cooper", en partie à Good Records, un label indépendant basé à Dallas. Ce film revient sur les efforts déployés par un disquaire de Dallas, Chris Penn, pour encourager les membres du groupe original de reformer Alice Cooper, 41 ans après sa séparation. Le chanteur Alice Cooper a continué a utiliser son nom en solo après avoir quitté le groupe en 1974.

Le set livré par le groupe dans le magasin de disques texan était le plus long présenté par les membres originaux depuis la séparation des rockeurs. De plus, c'était la première fois qu'ils apparaissaient ensemble depuis leur entrée dans le Rock and Roll Hall of Fame en 2011.



Leur performance a été immortalisée par huit caméras et n'était pas destinée au départ à devenir un film. L'enregistrement audio du concert est paru l'année dernière en exclusivité à l'occasion du Record Store Day (Disquaire day). Le réalisateur du film, Steven Gaddis, a trouvé qu'il disposait d'assez de matériel pour transformer cet événement en documentaire, c'est chose faite.



"Live from the Astroturf, Alice Cooper" sera présenté en avant-première à Phoenix -- ville natale du groupe -- à l'occasion du festival de cinéma de la ville qui se tiendra du 4 au 14 avril.