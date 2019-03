Lionel Richie annonce la sortie prochaine de l'album "Live from Las Vegas"

Prévue le 23 août, la sortie de "Live from Las Vegas" célèbre la récente résidence de Lionel Richie dans la ville du vice. L'album a été enregistré au Zappos Theater du complexe casino Planet Hollywood.

L'enregistrement réunit de grands classiques tels que "Say You, Say Me", "All Night Long", "Hello", "Dancing On The Ceiling" ou "Truly". Certains titres chantés par Richie avec le groupe The Commodores, comme "Three Times a Lady" et "Easy", seront inclus, tout comme le morceau collaboratif "We Are the World" (co-écrit par l'artiste pour 'USA For Africa' en 1985).