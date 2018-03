Lily Allen dévoile deux nouveaux titres issus de son prochain album

La chanteuse britannique a dévoilé "Three" et "Higher", deux morceaux à retrouver sur l'opus "No Shame", dont la sortie est prévue pour le 8 juin.

L'interprète de "Smile" signe son retour cette année avec un nouvel album. Lily Allen vient de partager via YouTube deux morceaux "Higher" et "Three".

"No Shame" sera le premier album de la chanteuse en quatre ans, depuis la sortie de "Sheezus", en 2014. En janvier dernier, Allen avait dévoilé le morceau "Trigger Bang".

Lily Allen, fille du comédien britannique Keith Allen, s'est fait connaître au début des années 2000 avec une pop volontiers grinçante, à l'image de son tube "Smile", extrait de son tout premier album, "Alright, Still", sorti en 2006.