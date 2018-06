Lil Xan dévoile le clip de "Moonlight" en featuring avec Charli XCX

Le Californien s'offre une balade nocturne avec la Britannique Charli XCX pour le morceau "Moonlight", à retrouver sur le disque "Total Xanarchy" sorti en avril dernier. Celui-ci présente plusieurs collaborations notamment avec Rae Sremmurd ou 2 Chainz.

Rolling Stone rapporte qu'une mixtape doit paraître le 8 juillet prochain. Quant à Charli XCX, la musicienne est actuellement en tournée avec Taylor Swift et Camila Cabello. Elle a récemment dévoilé plusieurs mixtapes et le single "5 in the Morning".

Regarder le clip de “Moonlight” de Lil Xan et Charli XCX :