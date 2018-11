Parmi ces trois nouveautés, "What About Me", que l'on avait pu entendre sur son dernier album, morceau sur lequel le rappeur a convoqué Post Malone. Viennent ensuite "In This House", avec Gucci Mane, et "Hasta La Vista".

Récemment, Lil Wayne a dévoilé le clip du morceau "Uproar" en collaboration avec Swizz Beatz, à retrouver sur son dernier opus.