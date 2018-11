"Life is Beautiful" de Lil Peep : un clip et une nouvelle production posthume

Une nouvelle version du titre "Life is Beautiful" de Lil Peep vient de paraître en amont de son album posthume "Come Over When You're Sober Pt. 2", commercialisé en fin de semaine. Alors que "Life is Beautiful" figurait sur le premier EP du rappeur paru en 2015, cette version affiche une nouvelle production signée Smokeasac et IIVI, deux de ses fréquents collaborateurs. Les paroles troublantes de ce titre reprennent avec ironie tout les aspects les plus détestables de la vie selon le rappeur emo, des maladies incurables à l'amour à sens unique avant d'asséner le refrain "Isn't life beautiful?/I think that life is beautiful." ("La vie n'est-elle pas belle? Je pense que la vie est belle").

Ce titre mis à jour figurera sur l'album "Come Over When You're Sober Pt. 2", qui fera suite au premier album studio du rappeur décédé d'une overdose d'anxiolytiques en novembre 2017, à l'âge de 21 ans. Des dessins originaux du rappeur, né sous le nom de Gustav Elijah Åhr, figureront sur les versions CD et vinyle de l'album dans les bacs le 9 novembre.