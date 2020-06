Liège : l'Orchestre reprend le chemin de la salle philharmonique

L'apprenti sorcier en quarantaine - 15/06/2020 DUKAS, L'apprenti sorcier (transcription pour orchestre en quarantaine de Gwenaël Mario Grisi) Orchestre Philharmonique Royal de Liège Gergely Madaras, direction Victor Jacob, chef assisant Réalisation : Oxymore Productions En attendant de retrouver la Salle Philharmonique de Liège et leur public, les musiciens de l’OPRL et leur Directeur musical Gergely Madaras ont interprété en confinement, « L’apprenti sorcier », le chef-d’œuvre de Paul Dukas. Une musique pleine d’allégresse arrangée sur mesure par le jeune compositeur belge Gwenäel Mario Grisi et superbement mise en images par les équipes d’Oxymore Productions. Magique ! While in lockdown, the musicians of The Liège Royal Philharmonic and their Music Director Gergely Madaras performed Dukas’ masterpiece "L’apprenti sorcier". A beautiful piece of music arranged by the young Belgian composer Gwenäel Mario Grisi and filmed by Oxymore Productions. Just magic ! www.oprl.be www.facebook.com/orchestreliege/ www.twitter.com/OrchestreLiege www.instagram.com/orchestrephilharoyaldeliege/ #stayhome #ensembleàlamaison #culturecheznous #restezchezvous #gardonslelien #selfquarantine