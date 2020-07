Liège fait "Place aux artistes" cet été

Liège a décidé de donner un coup de pouce aux artistes, histoire de leur fournir un peu d'air à la suite de la crise du Covid. L'opération Place aux artistes se met en place. Chaque samedi, en juillet et août, entre 12h et 18h, des concerts, des spectacles, des performances auront lieu dans différents endroits de la Cité ardente. Et cela démarre dès ce 4 juillet !

4 lieux pour découvrir les artistes dans tous les domaines

4 lieux accueilleront les prestations des artistes : l'esplanade des Guillemins, la place du XX août, la place de l'Yser et le parc d'Avroy. Et les spectacles toucheront toutes les disciplines : théâtre, littérature, musique, cirque, arts plastiques, danse, marionnettes ... Au total, 74 projets ont été sélectionnés parmi 448 candidatures. La programmation est accessible sur le site visitezliege.be.

L'objectif de la Ville et de la Province, initiateurs du projet, souhaitent rendre son éclat à la vie culturelle liégeoise. Le soutien aux artistes est un soutien en terme de visibilité mais aussi financier. Les artistes bénéficieront d'un contrat de travail en bonne et due forme.

Les règles sanitaires sont en vigueur lors de ces représentations.