Les vinyles de la bande-son de "Call Me By Your Name" parfumés à la pêche

La musique du film de Luca Guadagnino "Call Me By Your Name" s'offre une édition spéciale. Et pour cause, le 3 août prochain 7.777 vinyles de la bande originale du film parfumés à la pêche seront mis en vente.

Adaptation du roman d'André Aciman, le film "Call Me By Your Name", porté à l'écran par le cinéaste Luca Guadagnino, a été acclamé par plusieurs prix et nominations comme celle de la meilleure chanson originale lors de la dernière édition des oscars pour "Mystery Of Love" de Sufjan Stevens.

Le titre en question sera à retrouver sur les 7.777 vinyles édités et disponibles le 3 août prochain. Mais ce n'est pas tout ! Les fameux disques sentiront et seront couleur pêche. Un fruit qui a son importance dans ce film, racontant les émois amoureux d'un jeune adolescent pour un Américain venus étudier auprès de son père dans le nord de l'Italie.

Le vinyle comprendra trois morceaux de Sufjan Stevens "Mystery of Love", "Visions of Gideon", "Futile Devices (Doveman remix)" ainsi que d'autres titres de Ryuichi Sakamoto, Giorgio Mororder, The Psychedelic Furs et d'autres encore.