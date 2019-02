Les sorties musique de la semaine

Le mois de mars débute en fanfare avec quatre nouveaux albums, à commencer par le très français et pop opus de la jeune Cléa Vincent. Petit voyage outre-Manche où l'on retrouve la puissante voix de Tom Walker qui dévoile enfin son premier disque. Remontée vers l'Irlande avec Hozier qui gâte ses fans avec un quatorze titres ! Et enfin, traversée de l'Atlantique, direction le nouveau monde pour le dernier né de la famille Weezer.

"Wasteland, baby!" de Hozier

Le célèbre interprète du tube "Take Me To Church" avait dévoilé l'année dernière un mini-album de quatre titres avec des grands noms de la musique tels que Mavis Staples et le musicien Booker T. Jones. Quelques mois plus tard, il dévoilera quatorze morceaux dont "Movement", "Dinner & Diatribes", "Almost", mais aussi "Nina Cried Power" en duo avec Mavis Staples.