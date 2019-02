Les sorties musique de la semaine

"Harverd Dropout" par Lil Pump. - © Courtesy of 2019 Warner Bros. Records Inc

Pour la semaine du 22 février, l'heure sera aux stars montantes de la scène hip hop comme Lil Pump ou encore Kehlani. Il sera aussi question de grands retours, comme celui de Nâdiya, après plusieurs années de silence ou de Uffie, qui dévoile son deuxième album, le premier en neuf ans.

"Harverd Dropout" de Lil Pump Après une mixtape et un duo avec Kanye West sur le tube "I Love It", le jeune rappeur Lil Pump s'offre un nouveau disque. Un opus qu'il viendra sûrement défendre lors de la prochaine édition du festival californien de Coachella. Le single "Racks on Racks" sera sans nul doute sur la tracklist de l'album.

"While We Wait" de Kehlani Jeune étoile montante du RnB, Kehlani revient deux ans après "SweetSexySavage" avec une toute nouvelle mixtape "While We Wait". De ce nouveau projet, les fans connaissent déjà les singles "Butterfly" ou encore "Night Like This", en collaboration avec le rappeur Ty Dolla $ign.

"Tokyo Love Hotel" de Uffie Figure de l'électro parisienne du début des années 2000, Uffie revient neuf ans après son tout premier album "Sex Dreams And Denim Jean" où s'enchaînaient les pépites comme "Pop The Glock", "ADD SUV" en featuring avec Pharrell Williams ou encore la très réussie reprise "Hong Kong Garden" de Siouxsie and the Banshees. Pour son nouvel opus, la musicienne donnera encore dans la pop électro sucrée avec "Drugs", "Papercuts" ou encore "Sadmoney" à retrouver sur son nouveau sept titres baptisé "Tokyo Love Hotel".