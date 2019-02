Les sorties musique de la semaine

Au menu de cette semaine du 15 février, le grand retour d'Avril Lavigne avec "Head Above Water", la soul de la grande dame Chaka Khan, mais aussi le dernier album d'Emmanuel Moire ou encore celui de Yann Tiersen enregistré sur l'île d'Ouessant.

"Head Above Water" d'Avril Lavigne

Idole pop rock du début des années 2000, la musicienne canadienne fait son retour avec un nouvel opus après presque cinq ans d'absence. Et pour cause, atteinte de la maladie de Lyme, la jeune femme a dû mettre entre parenthèse sa carrière. Un combat qu'elle raconte dans ce nouveau disque, notamment dans la ballade "Head Above Water".