Les sorties musique de la semaine

"Soliloquy" de Lou Doillon

La cadette du clan Birkin s'offre un troisième opus "Soliloquy" qui sent bon le rock et la folk. Pour l'occasion, Lou Doillon a convoqué l'impératrice du genre Cat Power, dont on pourra entendre la voix sur "It's You". En attendant son concert du 29 avril au Botanique, ses fans peuvent toujours patienter avec son clip "Burn".