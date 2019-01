Les sorties musique de la semaine

Le groupe culte des années 1990 est de retour après leur dernier album studio en date "World Like This", sorti en 2013. Le boysband américain, qui a fêté ses 25 ans l'année dernière, défendra ce nouvel opus, "DNA", avec une tournée nord-américaine et européenne, qui passera le 22 mai à Anvers .

Matthieu Chedid revient avec son sixième album studio "Lettre infinie", et invite pour l'occasion l'icône Brigitte Fontaine et le mystérieux Thomas Bangalter, moitié du groupe star de l'électro Daft Punk. La fille du musicien, Billie, assure aussi les choeurs sur le single dévoilé l'année dernière "Superchérie".

"Toast To Our Differences" de Rudimental

Le groupe d'électro, qui est actuellement en pleine tournée, délivrera ce vendredi "Toast To Our Differences", quatre ans après la sortie de "We The Generation". A retrouver sur le fameux disque des collaborations avec Anne-Marie, Jess Glynne mais aussi Rita Ora.

Rudimental sera ce 24 janvier à l'Ancienne Belgique.

Ecouter "Scared Of Love" de Rudimental :