Les sorties musique de la semaine

Pour la semaine du 18 janvier, les amateurs de musique navigueront entre la folk alternative de la jeune Maggie Rogers, le rap de Future, mais aussi l'électronique du Britannique James Blake sans oublier la pop de l'Américain Mike Posner.

"Heard It in a Past Life" de Maggie Rogers L'Américaine mise en lumière avec son titre "Alaska" lors d'un atelier dans son université par Pharrell Williams, dévoilera son très attendu premier album "Heard It in a Past Life". Au programme de ce premier opus, la folk alternative qui avait charmé ses fans avec les morceaux déjà connus comme "Give A Little", "Light On" ou encore "On + Off" et "Fallingwater". La jeune femme sera de passage à Bruxelles le 22 février. (Re)découvrez son titre "Light On" :

"The WIZRD" de Future Le rappeur américain est de retour avec un nouveau disque, qui fait suite aux deux albums sortis il y a deux ans "HNDRXX" et "FUTURE". Avec "The WIZRD", l'artiste annonce un programme chargé, avec pas moins de 20 titres et quelques collaborations, notamment avec Travis Scott et Young Thug. (Re)découvrez son titre "Jumpin on a Jet" :

"Assume Form" de James Blake Et voilà que le prodige de l'électro est de retour, avec un tout nouvel album et quelques invités quatre étoiles comme Travis Scott, André 3000, la jeune étoile espagnole Rosalía, mais aussi Moses Sumney et Metro Boomin. A retrouver sur ce prochain opus, la douce ballade "Don't Miss It" :