Les sorties musique de la semaine

La semaine du 7 décembre sera sous le signe du rap. Et pour cause, le vétéran Ice Cube dévoilera le successeur de "I Am the West", "Everythangs Corrupt". Le Français Lomepal dévoilera quant à lui son deuxième opus, "Jeannine". Enfin, l'album du rappeur XXXTentacion, décédé cette année, sera livré.

"Skins" de XXXTentacion Le sulfureux rappeur a été abattu le 20 juin dernier en Floride. Depuis, le musicien décédé est devenu une vraie icône. Considéré comme l'une des figures de la nouvelle génération du hip-hop américain, Jahseh Onfroy était aussi au centre de polémiques en raison des violences dans lesquelles il était impliqué. Ses morceaux avaient d'ailleurs été retirés, pendant un temps, de la plateforme de streaming Spotify, qui ne souhaitait plus mettre en avant des artistes ayant "fait quelque chose de particulièrement nocif ou haineux". Son deuxième album studio, "?", sorti en mars avait gravi la tête du Billboard. Depuis son décès, on a pu l'entendre sur de nombreux featuring. Son album posthume "Skins" présentera un duo avec Kanye West.

"Jeannine" de Lomepal Après "Flip", le rappeur français fait son retour avec "Jeannine", un deuxième album de 17 titres dont on connaît déjà le duo "1000°C" avec le Belge Roméo Elvis. Les fans retrouveront sur le futur opus plusieurs collaborations, comme celle avec Katerine "Cinq doigts", mais aussi "La vérité" avec OrelSan.

"Everythangs Corrupt" de Ice Cube Le pionnier du gangsta rap et membre du groupe culte N.W.A dévoilera enfin le très attendu album "Everythangs Corrupt", huit ans après "I Am the West". De ce disque, les fans connaissent le très engagé "Arrest the President".