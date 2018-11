Les sorties musique de la semaine

"Phoenix" de Rita Ora

Après avoir mis ses fans en appétit en dévoilant trois nouveaux singles ("Cashmere", "Velvet Rope" et "Let You Love Me"), l'artiste britannique dévoilera enfin son deuxième album "Phoenix". Sur sa version Deluxe, où figurent 16 titres, on retrouvera des morceaux bien connus de la jeune femme comme "Anywhere", "Lonely Together" avec le regretté DJ Avicii, "Your Song", mais aussi "Girls" en featuring avec Cardi B, Bebe Rexha et Charli XCX.