Les sorties musique de la semaine

Cette semaine, retour dans les années 1980 avec le tout nouvel opus de Muse. Retour aussi d'une personnalité du paysage musical français, Camelia Jordana, huit ans après son dernier album. L'heure sera aux commémorations, avec deux albums posthumes, celui de Charles Bradley et de Lil Peep, décédé à 21 ans.

"Simulation Theory" de Muse

Attendu depuis plusieurs mois, le prochain opus de la formation de Matthew Bellamy, "Simulation Theory" sera enfin disponible ce vendredi. Ce disque s'annonce visuellement très eighties, s'il on en croit les clips des morceaux "The Dark Side" et "Pressure", à retrouver sur le prochain disque de Muse. Récemment, la formation a dévoilé une vidéo détaillant le coffret consacré à leur nouveau bébé.