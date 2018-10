Les rockeurs belges de "The Sore Losers" sortent un 4e album

Les quatre rockeurs du Limbourg reviennent avec un nouvel album rock et huilé, trois ans avec le psychédélique Skydogs.

The Sore Losers ce sont quatre garçons dingues de rock’n’roll des années 60 et 70 et qui lui rendent hommage à travers des compositions qui sentent bon le cuir des banquettes arrière de voitures américaines. Souvent comparé aux Stooges, aux Black Keys et à Mick Jagger (rien que ça), le groupe s’est formé en 2009, et se compose de Jan Straetemans (chant, guitare), Cedric Maes (guitare), Kevin Maenen (basse) et Alessio Di Turi (batterie). Autoproclamés les “vrais enfants du rock”, les Sore Losers ont véritablement explosé aux yeux du public à la sortie de leur album Skydogs en 2016, qui leur a ouvert les portes du succès international. Les quatre Limbourgeois ont oeuvré à Werchter, au Pukkel, à l’Ancienne Belgique à guichets fermés entre autres grosses scènes, confirmant leur goût pour le live. Ils ont aussi été largement diffusés sur les ondes. Les opus précédents étaient déjà un savant mélange de leurs influences rock diverses, avec un passage appuyé vers le psychédélique pour leur précédente escale.

Gracias Señor, le dernier-né est un retour vers le charme lancinant du blues qui oscille avec du garage et quelques soupçons de pop, un jeu de textures. Le charme se trouve ici clairement dans la guitare, qui amène le doux parfum de mélancolie et nous transporte dans une autre époque. Le single Dark Ride, dévoilé cet été, annonçait déjà la couleur avec son ambiance rétro, de la musique à l’esthétique entre Téléchat et Derrick. Un quatrième album qui confirme les espoirs mis dans cette formation belge qui ne cesse d’explorer et synthétiser le rock.

“Gracias Señor” de The Sore Losers

Sorti le 5 octobre 2018

Chez Caroline International

Le groupe s’en va présenter ce nouvel opus en tournée à travers la Belgique, les Pays-Bas, la France et finir en beauté par le Botanique le 10 février prochain.

Retrouvez toutes leurs dates et actualités sur leur site web