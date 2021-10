Les prochains concerts à ne pas rater à la ferme du Biéreau !

Après avoir passé des mois sans concerts et sans musique live, nous vous proposons de faire le plein de culture et de bonnes vibes du côté de la Ferme du Biéreau, scène incontournable située en plein cœur du Brabant wallon. Nous vous avons concocté une petite sélection des meilleurs concerts à ne pas rater dans les semaines/mois à venir. Pour découvrir le reste de la belle programmation de la Ferme du Biéreau, ça se passe ici. Bonne nouvelle, vous ne devrez pas porter de masque et il n’y aura pas de mesure de distanciation à appliquer lors des concerts à la Ferme du Biéreau. C’est l’occasion rêvée pour revivre un "vrai" concert comme avant ! Par contre, La Ferme vous demandera votre Covid Safe Ticket, afin de respecter les mesures mises en place par les autorités belges, pour tous les spectateurs de 12 ans et plus. Si vous ne disposez pas de Covid Safe Ticket, sachez qu’un testing gratuit a lieu sur place entre 14h30 et 16h00. Il faudra simplement réserver votre passage ICI.

Une soirée sous le rythme du jazz et de l’électro ce jeudi 28 octobre avec Glass Museum !

Embarquez pour un beau voyage musical grâce au talentueux duo Glass Museum. "De la cale d’un bateau au festival Elbjazz d’Hambourg à la mythique Ancienne Belgique ou encore l’Iceland Airwaves, l’album “Reykjavík” a fait le tour du monde dans la tête d’Antoine Flipo et Martin Grégoire avant d’être finalement écrit et sublimé en studio. En résulte une musique cinématographique et organique, à la croisée du classique et du jazz, presque symphonique, où la couleur électronique est pleinement assumée. Exit les prouesses techniques des débuts, le duo tournaisien évoque des paysages alpins ou le chant des baleines en sous-marin grâce à des mélodies crépusculaires mêlées à une rythmique vivante." Le concert aura lieu demain soir à 20H30. Prenez vite vos billets ici !

Le concert à voir en famille : Henri Dès en solo le 7 novembre

Un concert qui devrait plaire aux petits comme aux grands ! "Partagez un moment d’intimité exceptionnel avec Henri Dès et ses chansons. De petits bijoux dans un écrin, enveloppés juste du son de sa guitare. Plusieurs générations côte à côte, cœur à cœur, qui chantent à l’unisson ! Un spectacle qui va à l’essentiel, les yeux dans les yeux." Les réservations se font par ici!

Tim Dup, le mélancolique le 18 novembre

Une pépite musicale à découvrir de toute urgence : "Après “Mélancolie Heureuse”, son premier album, Tim Dup est de retour avec un disque incarné et concerné. Avec ce même soin apporté aux textes et aux mélodies, " Qu’en restera-t-il ? " est un album de poésie moderne, cinématographique, aux sonorités variées et audacieuses, aux textures puissantes et intimes à la fois. Sous ses airs d’enfant sage, le jeune pianiste impressionne par la maturité de ses chansons. Avec l’ascétisme élégant d’un Dominique A et un flow inspiré de la grande Barbara, il raconte ses inquiétudes et ses espérances quant à l’empreinte que laisse l’être humain dans ce monde." Le concert aura lieu le 18 novembre à 20H30. Pour réserver vos places, c’est par ici !

L’anversois Kris Dane en sieste acoustique le 28 novembre

"Anversois de souche, Bruxellois d’adoption, Kris Dane est un auteur-compositeur-interprète, actif depuis plus de quinze ans sur la scène belge. Ancien membre de Ghinzu et dEUS, l’artiste revient cette année avec un septième album studio intitulé " Levitate ", un nouvel opus où chaque chanson se vit comme un voyage hors du temps, dépouillé et aérien." Le concert aura lieu le dimanche 28 novembre à 15H30, sous forme de sieste acoustique. Pour réserver vos billets c’est par ici !

Saule pour la Saint-Nicolas