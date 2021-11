Les perles de Marc Danval : Toots Thielemans "La Sicilienne"

Toots Thielemans © Tous droits réservés

Son centenaire sera dignement célébré en 2022 avec de nombreuses activités. Le petit ketje des marolles est passé du bistrot familial dans lequel il se produisait lorsqu’il était enfant aux plus grandes scènes du monde. C’est très jeune qu’il achète son premier harmonica diatonique, un instrument qui va l’aider par son action de souffler et aspirer à mieux contrôler l’asthme qui l’affectera toute sa vie. Excellent guitariste il se produira en tant que leader et accompagnera les plus grands noms du jazz : Benny Goodman, George Shearing, Count Basie, Lester Young, Zoot Sims, Roy Eldridge, Oscar Pettiford, Quincy Jones...

Marc Danval évoquait Toots Thielemans dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première.