Les perles de Marc Danval : Rachelle Ferrell "Sentimental"

Chanteuse soul, pop, gospel, Rachelle Ferrell se distingue également dans le domaine du jazz. Outre ses qualités vocales, elle apprend le violon et le piano et croisera la route de Dizzy Gillespie comme professeur. Elle accompagne en tant que choriste Lou Rawls, Patti LaBelle, George Duke... et sort son premier album en 1990 "First Instrument" au Japon d'abord, puis aux Etats-Unis quatre ans plus tard. Il réunit quelques pointures du jazz comme Michel Petrucciani, Wayne Shorter, Stanley Clarke...

Le travail du chanteur est de traduire les mots en émotion

Marc Danval évoquait Rachelle Ferrell dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première.