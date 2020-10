Les perles de Marc Danval : Phil Spitalny "Guilty"

© Tous droits réservés

Phil Spitalny est né en 1890 en Ukraine. Chef d’orchestre, il s’est rendu célèbre pour avoir dirigé un orchestre 100% féminin. Pour le constituer, Spitalny a auditionné plus de 1.000 musiciennes pour finalement en retenir 22 pour son orchestre appelé "Phil Spitalny And His All Girl Orchestra" mais aussi "Hour Of Charm" faisant référence à l'émission de radio du même nom dans laquelle il a été entendu régulièrement à partir de 1935 sur CBS et NBC. Compositeur, critique musical, il apparaît avec son orchestre dans le film de 1945 "Here Come The Co-Eds". Phil Spitalny décède en 1970 à l’âge de 79 ans.

Marc Danval évoquait le chef d’orchestre Phil Spiltany dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première.