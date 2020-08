Les perles de Marc Danval : Phil Abraham "Lush Life"

Phil Abraham © Tous droits réservés

Après avoir étudié le piano, la guitare et l’harmonie classique, Phil Abraham est séduit par le jazz et par le trombone qu’il apprend en autodidacte. Son évolution dans les styles est parallèle à l’histoire du jazz et même s’il est aujourd’hui un soliste moderne, il travailla avec une série très diversifiée de grands noms.

Phil Abraham a à son actif plus de 80 albums dont 13 avec son propre groupe avec lequel il remporte de nombreux prix. Il a souvent été invité en soliste par des big bands. Il a par ailleurs développé un nouveau modèle de trombone "jazz" pour la marque Courtois, le trombone Xtreme AC430T.

Marc Danval évoquait Phil Abraham dans son émission "La Troisième Oreille".