Les perles de Marc Danval : Paul Desmond "Mrs. Robinson"

Le nom de ce saxophoniste est étroitement lié à celui du pianiste Dave Brubeck. Le morceau "Take Five" du Dave Brubeck Quartet (que Paul Desmond rejoint en 1951) reste une composition majeure dans l’histoire du jazz. Il étudiera la clarinette avant de choisir son instrument pour la suite de sa carrière : le saxophone alto. En dehors de sa carrière avec Brubeck, Desmond jouera avec Gerry Mulligan, Chet Baker ou Jim Hall. Plutôt discret, Desmond était un consommateur de plusieurs substances néfastes pour la santé. Il décède à l’âge de 53 ans. En octobre 1970, il y a juste 50 ans, Paul Desmond reprenait sur l'album "Bridge Over Troubled Water" certains succès du célèbre duo Simon & Garfunkel.

Marc Danval évoquait Paul Desmond dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première.