Les perles de Marc Danval : Neal Hefti "Batman"

Il était un des plus grands compositeurs et arrangeurs des orchestres de bebop. Compositeurs pour l’orchestre de Woody Herman dans les années 1940 et celui de Count Basie dans les années 1950. Dans les années 1960, il collabore avec Frank Sinatra et se tourne vers l’industrie cinématographique Hollywoodienne et compose également pour la télévision. Son thème principal pour la série Batman deviendra un véritable succès et utilisé par de nombreux musiciens, de Prince à Snoop Dogg en passant par le groupe de Paul Weller, The Jam. Neil Hefti s’est progressivement retiré de l’industrie musicale après le décès de sa femme en 1978.

Marc Danval évoquait Neil Hefti dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première.