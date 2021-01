Les perles de Marc Danval : Les Blue Stars "Embrasse-Moi Bien"

Les Blue Stars © Tous droits réservés

Ce groupe vocal français des années 1950 a choisi son nom en référence au label "Blue Stars" créé par Eddie Barclay. C’est la chanteuse et pianiste américaine Blossom Dearie qui en 1952, fraîchement arrivée à Paris, forme Les Blues Stars. Elle rencontrera dans la capitale française son futur mari, le saxophoniste et flûtiste belge Bobby Jaspar. La formation connaîtra le succès avec "La Légende Du Pays Des Oiseaux" en 1954. Ils sont reconnus pour leur sens mélodique et leur cohésion vocale. Les Blue Stars sont formés d’un groupe égal de voix féminine et masculines, réparties selon les timbres classiques. Une fois Blossom Dearie retournée aux États-Unis en 1956, les Blue Stars continuent à enregistrer pendant deux ans sous la houlette de Mimi Perrin.

Marc Danval évoquait Les Blue Stars dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première.