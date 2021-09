Les perles de Marc Danval : Léo Souris "La Chnouf"

Léo Souris © Collection Robert Pernet

Léo Souris aurait eu 110 ans en cette année 2021. Léo Souris a été principalement actif en tant que compositeur, arrangeur et chef d'orchestre, dans de nombreux contextes différents.

Il arrange et dirige les cordes des représentations de Chet Baker, Helen Merrill, etc... (festival de Comblain-la-Tour). Il a formé des groupes de tailles diverses dans lesquels ont joué certains des meilleurs musiciens belges, tels que Jacques Pelzer, Herman Sandy, Benoît Quersin, Vivi Mardens, Jo Demuynck, etc... et a joué en Europe et en Afrique. Il a également écrit pour le BRT Jazzorkest, dirigé par Etienne Verschueren.

Plus tard, il a animé une émission de jazz sur la radio belge RTB pendant de nombreuses années. Il écrit, arrange et dirige également dans le domaine de la chanson et de la musique légère (il dirige l'orchestre de Fud Leclerc lors du concours Eurovision de la chanson en 1956).

Léo Souris, c’était pour nous l’érudition, la précision, le classicisme (Jean-Pol Scroeder, créateur de la Maison Du Jazz De Liège).

Marc Danval évoquait la carrière de Léo Souris dans l’émission de Jean-Pierre Hautier "Bonjour Quand Même" sur La Première.