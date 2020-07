Les perles de Marc Danval : Julie London "Cry Me A River"

Julie London © Tous droits réservés

Plus de 35 ans de tournages au cinéma, et plus de 30 albums, la carrière de Julie London est impressionnante à tout niveau. Elle fut nommée chanteuse la plus populaire en 1955, 1956 et 1957 par le magazine Billboard. Interprète inoubliable de "Moon River" dans le film "The Girl Can't Help It" en 1956, elle immortalisera une année plus tôt, la célèbre composition écrite en 1953 par Arthur Hamilton "Cry Me A River".

Marc Danval évoquait Julie London dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première.