Les perles de Marc Danval, Jerry Mengo "Rag Of Rags"

Né il y a 110 ans, en 1911, Jerry Mengo était également connu sous les pseudonymes de Teddy Martin et Giuseppe Mengozzi. Batteur, chanteur et chef d’orchestre, Jerry Mengo deviendra un véritable pionnier du jazz en France et un incontournable des parquets de danses. Il jouera avec le Quintette du Hot Club De France, l’orchestre de Ray Ventura, Louis Armstrong, Benny Carter… Créant son propre orchestre au milieu des années 1950, il se tournera ensuite vers une formule Trio. Jerry Mengo composera également pour le cinéma et sera accompagnateur sur les chansons de Bourvil dont "Ballade Irlandaise" et l’incontournable titre "Salade De Fruit".

Marc Danval évoquait Jerry Mengo dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première.