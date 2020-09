Les perles de Marc Danval : Jack Sels "Rain On The Grand Place"

Jack Sels © Tous droits réservés

Pour Marc Danval, Jack Sels est le plus oublié des musiciens de jazz en Belgique. Né à Anvers en 1922, Jack Sels débute au piano avant de se tourner vers le saxophone. Après avoir joué avec Mickey Bunner, il joue avec les musiciens belges de sa génération ; Toots Thielemans, Bobby Jaspar, Jacques Pelzer, Sadi… se produit au Knokke Jazz festival en 1948 et à l’exposition universelle de Bruxelles en 1958. Dans les années 1960, il joua pour la BRT et inspira le réalisateur Marc-Henri Wajenberg pour l'histoire de son film "Just Friends" en 1994.

Marc Danval évoquait Jack Sels dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première.