Les perles de Marc Danval : Ike Quebec

Ike Quebec (17 août 1918, New Jersey – 16 janvier 1963, New York)

Ike Quebec était un des meilleurs saxophonistes ténor des années 40’ et 50’. Influencé par Coleman Hawkins et Ben Webster, Quebec avait un son assez caractéristique, travaillant en tant que sideman aux côtés de Benny Carter, Kenny Clarke, Roy Eldridge et Cab Calleway. Il réalisera plusieurs enregistrements en tant que leader pour le label Blue Note avec lequel il était très proche.

Marc Danval évoquait Ike Quebec dans son émission " La troisième Oreille " sur La Première.