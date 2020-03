Les perles de Marc Danval : Gus Deloof et l'orchestre de Ray Ventura

Gus Deloof And His Music © Tous droits réservés

Compositeur, trompettiste et chef d’orchestre, Gus Deloof a joué avec différentes formations durant sa carrière qu’il débute au milieu des années 20’. En compagnie de Fud Candrix And The Swing Septett, du Hot Clud De France ou de l’orchestre de Ray Ventura… Deloof sera aussi actif avec ses propres formations : Gus Deloof And His Music, Gus Deloof Und Sein Orchester... En Belgique, à partir de 1935-1936, ces orchestres commenceront à fréquenter les studios d'enregistrement, inaugurant un processus qui connaîtra son apogée pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque, privés des "originaux" américains, les amateurs de jazz se rueront sur les productions nationales...

Marc Danval évoquait le belge Gus Deloof dans son émission "La troisième Oreille" sur La Première.