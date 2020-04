Les perles de Marc Danval : Ella Fitzgerlad "Misty"

Ella Fitzgerald © Tous droits réservés

Chanteuse, actrice, elle surnommée "The First Lady Of Swing" puis "The First Lady Of Song". Reine du scat, elle a joué du blues, de la samba, du gospel... Elle pouvait tout chanter, comme cette célèbre composition du pianiste Erroll Garner "Misty" écrite pour son album "Contrasts" paru en 1955. La même année, le parolier Johnny Burke y ajouta des paroles. Rendu célèbre par Johnny Mathis, ce standard fut et est toujours régulièrement repris par les plus grands noms du jazz.

Marc Danval nous parlait de cette interprétation dans son émission "La troisième Oreille" sur La Première.