Les perles de Marc Danval : Eddie Barclay "La Danse Du Baiser"

Né en 1921 à Paris, surnommé "L'empereur du microsillon" (technique d'enregistrement qu'il importera avec succès en France), Eddie Barclay devient un des plus importants éditeurs et producteurs de musique français entre les années 1952 et 1980. Il est aussi pianiste de jazz, compositeur et chef d'orchestre. En 1958, Barclay recrute chez Barclay Records : Quincy Jones comme arrangeur/directeur artistique et Boris Vian comme directeur des variétés.

Marc Danval évoquait Eddie Barclay dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première.