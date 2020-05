Les perles de Marc Danval : Eartha Kitt

Eartha Kitt © Tous droits réservés

Surnommée "Miss Kitt", Eartha Kitt était une artiste pour le moins polyvalente. Elle se distingue en tant que danseuse, chanteuse, actrice... au cinéma, au théâtre, dans les cabarets, à la télévision. A côté de son impressionnante carrière, Eartha Kitt sera active dans la défense de diverses causes et communautés. En 2007 et 2008, elle remporte deux Emmy Awards de la meilleure interprète dans un programme d'animation pour "The Emperor's New School". Elle remporte un troisième Emmy à titre posthume en 2010 pour sa performance dans "The Wonder Pets".

Marc Danval évoquait Eartha Kitt dans son émission "La troisième Oreille" sur La Première.