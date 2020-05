Les perles de Marc Danval : Dee Dee Bridgewater

© Tous droits réservés

La carrière de Dee Dee Bridgewater est une succession de ponts entre les genres musicaux. Elle a joué avec Thad Jones, Max Roach, Sonny Rollins, Dizzy Gillespie… Elle s’est aussi immiscée dans le monde de la musique pop et world. De la comédie musicale au théâtre, elle s’implique également dans des causes humanitaires. Elle est la maman de la chanteuse de R’nB et de jazz China Moses.