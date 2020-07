Les perles de Marc Danval : Cole Porter "Kiss Me, Kate"

Cole Porter © Tous droits réservés

Il était un des rares compositeurs américains à écrire les textes et la musique de ses chansons. À 10 ans, avec l'aide de sa mère, il écrit sa première opérette "Song of the Birds". La plupart de ses chansons sont devenues des standards ("I've Got You Under My Skin", "Night And Day", "What Is This Thing Called Love"....) et ses comédies musicales des succès. Il fut victime d'un accident d'équitation en 1937 qui le laissa partiellement handicapé.

Dans son émission "La Troisième Oreille" Marc Danval évoquait une des ses comédies musicales "Kiss Me, Kate".