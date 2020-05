Les perles de Marc Danval : Cab Calloway

© Tous droits réservés

Surnommé "Hi de Ho man", Cab Calloway rivalisera de succès avec l'orchestre de Duke Ellington au célèbre "Cotton Club" de Harlem, orchestre qu'il finira par remplacer. Chanteur, acteur, chef d'orchestre, son look en inspirera plus d'un et le swing deviendra grâce à lui un véritable langage. En 1931, Un morceau lui apportera une renommée mondiale "Minnie The Moocher" qu'il co-écrit avec Irving Mills et dans lequel il lance le célèbre "Hi de Hi de Ho" qui lui vaudra son surnom.