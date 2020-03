Les perles de Marc Danval : Barney Wilen "Un Témoin Dans La Ville"

© Tous droits réservés

Après avoir accompagné Miles Davis pour la musique du film "Ascenseur Pour l'Échafaud" en 1958, Barney Wilen signe, une année plus tard, la bande originale du film policier "Un Témoin Dans La Ville" réalisé par Édouard Molinaro. Douze titres composés par Barney Wilen. Jouant du saxophone ténor et soprano, Wilen est accompagné de Duke Jordan au piano, Kenny Dorham à la trompette (tous deux spécialement revenus de New York pour l'enregistrement), Paul Rovère à la basse et Kenny Clarke à la batterie.