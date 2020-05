Les perles de Marc Danval : Axel Stordahl

Frank sinatra, Axel Stordahl © Tous droits réservés

Cet arrangeur et chef d'orchestre américain débute sa carrière comme trompettiste dans les années 20'. Il deviendra par la suite l'arrangeur de l'orchestre de Tommy Dorsey que Frank Sinatra rejoindra en 1940. Frank et Axel travailleront de nombreuses années ensemble. Actif à la télévision et à la radio, il travaillera aussi avec d'autres grandes voix comme Bing Crosby, Doris Day, Dean Martin...